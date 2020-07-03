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Ukončeno
TAH4105BK/00
32mm reproduktory / uzavřená
Lehký sluchátkový oblouk
Kompaktní skládací
Znovu a znovu prožívejte své nejlepší chvíle na tanečním parketu. 32mm neodymové reproduktory přinášejí hluboké, silné basy a jasný zvuk. Uzavřený design zajišťuje skvělou zvukovou izolaci, takže si můžete vychutnat každou sekundu svých oblíbených skladeb.
Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.
Užívejte si basy na cestách. Náušníky lze složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno vešly do kapsy nebo tašky. Stačí je složit a můžete jít.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
hči je navdušena
kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.
Výhody
barva, udobje, so lahke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke