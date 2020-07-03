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Ukončeno

3000 seriesSluchátka na uši

TAH4105BK/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Váš rytmus. Váš styl.
Budete se cítit, jako byste právě vkročili na taneční parket. Tato sluchátka na uši přináší čistý zvuk a výkonné basy. Polstrovaný sluchátkový oblouk vám zajistí pohodlí a provedení v matných barvách nabídne možnost poslouchat hudbu stylově.
Zobrazit všechny výhody

Váš rytmus. Váš styl.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Lehký sluchátkový oblouk

  • Kompaktní skládací

Bohaté basy, čistý zvuk

Znovu a znovu prožívejte své nejlepší chvíle na tanečním parketu. 32mm neodymové reproduktory přinášejí hluboké, silné basy a jasný zvuk. Uzavřený design zajišťuje skvělou zvukovou izolaci, takže si můžete vychutnat každou sekundu svých oblíbených skladeb.

Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk

Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.

Plochý sklopný design pro snadné skladování

Užívejte si basy na cestách. Náušníky lze složit naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno vešly do kapsy nebo tašky. Stačí je složit a můžete jít.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

hči je navdušena

kupil sem jih hčeri za zaključek šole. Imajo zelo lepo barvo, mehke blazinice in so zelo udobne. Tudi če jih nosi dalj časa so nemoteče. Sem pristaš kabelskega priključka - sploh pri otrocih. Kabel se lepo zvija in ni ne premehek ne predtrd. Priporočam za otroke/mladino ki ves čas tipkajo po telefonih.

Výhody

barva, udobje, so lahke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAH4105RD Naušesne slušalke

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