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TAH4000WT/00
Dostupné v
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Pohodlné nošení na uších
Vyměnitelné součásti
Až 70 hodin přehrávání
Speciálně vyladěné 32mm reproduktory a funkce Dynamic Bass vám přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízké hlasitosti. Pokud sledujete film nebo hrajete hry, můžete v naší doprovodné aplikaci zapnout režim s nízkou latencí.
Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
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