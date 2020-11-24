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  • Vnímejte basy
  • Vnímejte basy

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka do uší

TAE4205WT/00

5
| (1) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Vnímejte basy
Milujete ty chvíle, když basy zaduní? Tato bezdrátová sluchátka do uší přinášejí důraznější basy pouhým stisknutím tlačítka! Získáte 10 hodin přehrávání, rychlé nabíjení a měkké koncovky sluchátek, které bezpečně padnou a zajišťují lepší izolaci pasivního hluku.
Zobrazit všechny výhody

Vnímejte basy

  • 8,2mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

Tlačítko zvýraznění BASŮ. Okamžitě silnější basy

Tlačítko zvýraznění BASŮ. Okamžitě silnější basy

Tato bezdrátová sluchátka se pyšní 8,2mm neodymovými reproduktory, které vám poskytnou jasný zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ na zabudovaném dálkovém ovladači a rozdíl pocítíte okamžitě.

10 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

10 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C

Díky dvouhodinovému nabíjení přes rozhraní USB-C získáte 10 hodin přehrávání. Pokud vám dochází baterie, rychlé nabití za 15 minut vám poskytne další 1,5 hodiny. Plochý sluchátkový kabel pohodlně sedí za krkem, ať už jsou sluchátka v uchu nebo vně.

Bezpečné, flexibilní, pohodlné

Oválný zvukovod a vyměnitelné kryty sluchátek do uší vám zajistí pohodlné uchycení v uších. Měkké koncovky sluchátek se příjemně drží pod okrajem ucha, a díky tomu sluchátka bezpečně padnou a zajišťují lepší izolaci pasivního hluku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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