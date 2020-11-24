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Ukončeno
TAE4205WT/00
8,2mm reproduktory / uzavřené
Do uší
Tato bezdrátová sluchátka se pyšní 8,2mm neodymovými reproduktory, které vám poskytnou jasný zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ na zabudovaném dálkovém ovladači a rozdíl pocítíte okamžitě.
Díky dvouhodinovému nabíjení přes rozhraní USB-C získáte 10 hodin přehrávání. Pokud vám dochází baterie, rychlé nabití za 15 minut vám poskytne další 1,5 hodiny. Plochý sluchátkový kabel pohodlně sedí za krkem, ať už jsou sluchátka v uchu nebo vně.
Oválný zvukovod a vyměnitelné kryty sluchátek do uší vám zajistí pohodlné uchycení v uších. Měkké koncovky sluchátek se příjemně drží pod okrajem ucha, a díky tomu sluchátka bezpečně padnou a zajišťují lepší izolaci pasivního hluku.
5.0
z 5
1
Recenze
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE4205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
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