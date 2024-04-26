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Ukončeno
TAE1105WT/00
8,6mm reproduktory pro mimořádné basy
Pozlacený konektor
Bezpečné a pohodlné do uší
Integrovaný ovladač pro snadné ovládání
Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí silné, výrazné basy z výkonných, 8,6mm neodymových reproduktorů a pyšní se pozlaceným konektorem.
Ergonomický design zvukovodu a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na koncích sluchátek umožňují, že sluchátka pohodlně padnou. Vychutnejte si každou sekundu melodií, které milujete.
Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Výborně se hodí, když se právě chystá výrazná basová pasáž a nechcete přijít o ta nejlepší místa.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші