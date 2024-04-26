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  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva
  • Vaše hudba, vaše barva

Ukončeno

Kabelová sluchátka do uší

TAE1105WT/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Růžová
Růžová
Černá
Černá
Vaše hudba, vaše barva
Tato kabelová sluchátka do uší vám umožní zachovat špičkovou hudbu a mít při tom svůj styl. Získáte důrazné basy, odvážný vzhled a to pravé pohodlí pro své uši. Potřebujete použít hlasového asistenta v telefonu? Stačí stisknout tlačítko na zabudovaném dálkovém ovladači.
Zobrazit všechny výhody

Vaše hudba, vaše barva

  • 8,6mm reproduktory pro mimořádné basy

  • Pozlacený konektor

  • Bezpečné a pohodlné do uší

  • Integrovaný ovladač pro snadné ovládání

Bohaté basy. Čistý zvuk

Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí silné, výrazné basy z výkonných, 8,6mm neodymových reproduktorů a pyšní se pozlaceným konektorem.

Užívejte si zvuk v opravdovém pohodlí

Ergonomický design zvukovodu a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na koncích sluchátek umožňují, že sluchátka pohodlně padnou. Vychutnejte si každou sekundu melodií, které milujete.

Integrované ovládání. Přepínání mezi seznamy skladeb a hovory

Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Výborně se hodí, když se právě chystá výrazná basová pasáž a nechcete přijít o ta nejlepší místa.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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