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Ukončeno
TAA1105BK/00
15mm reproduktory pro čistý zvuk
provedení s držákem za uši
Délka kabelu 1,2 m
Odolnost proti potu podle normy IPX2
Flexibilní, tvarované háčky na uši umožňují nastavit tato lehká sluchátka tak, aby pohodlně seděla a byla dokonale bezpečná. Můžete se volně pohybovat, aniž byste se museli bát, že sluchátka v některém klíčovém okamžiku vypadnou.
Dokonale vyladěné 15mm neodymové reproduktory poskytují čistý zvuk a basové otvory vylepšují výkon basů. Sluchátka pohodlně sedí v uchu, aniž by se posouvala do ušního kanálku.
Užijte si každou minutu svých oblíbených playlistů, ať už právě běžíte po chodníku nebo stezce v parku. Integrované ovládání vám umožňuje ovládat playlist, aktivovat hlasového asistenta telefonu a přijímat hovory, aniž by vám unikl jediný takt.
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