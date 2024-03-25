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  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
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  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.
  • Vyrobeno pro život na cestách.

Ukončeno

FidelioPravá bezdrátová sluchátka

T1BK/00

4
| (7) Recenze

1 Ocenění

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Vyrobeno pro život na cestách.
Nechte hudbu, ať vámi hýbe. Prostorový, detailní zvuk těchto špičkových skutečně bezdrátových sluchátek vás dostane přímo do středu každé skladby. Díky naší nejlepší technologii potlačení hluku a bezpečnému, pohodlnému nošení vás hudba pohltí, ať už budete kdekoli.
Zobrazit všechny výhody

Vyrobeno pro život na cestách.

  • Přirozený zvuk Fidelio

  • Potlačení hluku Pro+

  • Redukce větrného hluku

  • Prémiová univerzální velikost

Philips Fidelio. Bohatý přirozený zvuk

Philips Fidelio. Bohatý přirozený zvuk

Ať už posloucháte EDM, rock, hip-hop nebo klasickou hudbu, tato sluchátka pro náročné milovníky hudby vám umožní slyšet vše tak, jako byste byli přímo ve studiu. Měniče s vyváženou armaturou odhalí každý nepatrný detail bohatých vokálů. Dynamické měniče vytváří hluboké a precizní basy a luxusní instrumentální textury.

Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro+

Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro+

Nehledě na to, kde se zrovna nacházíte, tato sluchátka vytvoří skvělý prostor k poslechu. Hybridní potlačení hluku využívá špičkový hardware a pokročilé zpracování zvuku k blokaci nežádoucích zvuků. Kryty konců sluchátek z pěny Comply tlumí zvuk a zaručují bezpečné a pohodlné nošení, čímž přispívají k pohlcující atmosféře.

Více hudby. 48 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdrem

Plně nabitá sluchátka a nabíjecí pouzdro vám umožní cestovat s více než jedním dnem přehrávání v kapse. Hudba se navíc pozastaví pokaždé, když si sluchátka vytáhnete z uší, takže vám nic neuteče. Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze dobíjet bezdrátově.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-3112060

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

7

Recenze

4
3

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Výhody

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Nevýhody

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Výhody

Bateria , wygląd , muzyka

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu