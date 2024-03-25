3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
T1BK/00
Přirozený zvuk Fidelio
Potlačení hluku Pro+
Redukce větrného hluku
Prémiová univerzální velikost
Ať už posloucháte EDM, rock, hip-hop nebo klasickou hudbu, tato sluchátka pro náročné milovníky hudby vám umožní slyšet vše tak, jako byste byli přímo ve studiu. Měniče s vyváženou armaturou odhalí každý nepatrný detail bohatých vokálů. Dynamické měniče vytváří hluboké a precizní basy a luxusní instrumentální textury.
Nehledě na to, kde se zrovna nacházíte, tato sluchátka vytvoří skvělý prostor k poslechu. Hybridní potlačení hluku využívá špičkový hardware a pokročilé zpracování zvuku k blokaci nežádoucích zvuků. Kryty konců sluchátek z pěny Comply tlumí zvuk a zaručují bezpečné a pohodlné nošení, čímž přispívají k pohlcující atmosféře.
Plně nabitá sluchátka a nabíjecí pouzdro vám umožní cestovat s více než jedním dnem přehrávání v kapse. Hudba se navíc pozastaví pokaždé, když si sluchátka vytáhnete z uší, takže vám nic neuteče. Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze dobíjet bezdrátově.
Ocenění
4.0
z 5
7
Recenze
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Výhody
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Nevýhody
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Výhody
Bateria , wygląd , muzyka
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless