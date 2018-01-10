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  • Rychlé a hladké oholení
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  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
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  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení
  • Rychlé a hladké oholení

Ukončeno

Shaver series 5000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

SW5700/07

4.9
| (23) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlé a hladké oholení
Dopřejte si skutečný komfort. Objevte hladké oholení. Naše břity ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce kloužou po vaší pokožce a zajistí vám bezpečné oholení.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Uchopte sílu!

Rychlé a hladké oholení

  • Systém břitů ComfortCut

  • Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech

  • Přesný zastřihovač SmartClick

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Oholte se pohodlně na mokro nebo na sucho. Naše břity ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.

27 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

27 rotačních břitů zachytí a oholí vousy ze všech úhlů

27 samoostřicích břitů. 56 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy – ať už rostou v jakémkoliv směru.

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

Hlavy se otáčejí v 5 směrech pro rychlé a hladké oholení

5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

23

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

10/01/2018

Česká republika

Česká republika

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

07/11/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelý výrobok

Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

05/01/2019

Polska

Polska

Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków

Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 