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Ukončeno
Systém břitů ComfortCut
Hlavy Flex s otáčením v pěti směrech
Přesný zastřihovač SmartClick
Oholte se pohodlně na mokro nebo na sucho. Naše břity ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.
27 samoostřicích břitů. 56 000 střihů za minutu. Žádné neoholené vousy – ať už rostou v jakémkoliv směru.
5směrné ohebné hlavy, které se nezávisle pohybují v 5 směrech, zajišťují hladké holení těsně u pokožky, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.
Ocenění
4.9
z 5
23
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
56986
10/01/2018
Česká republika
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Velmi spolehlivý, praktcký, jsem s ním moc spokojený.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Juraj1960
07/11/2017
Slovensko
Skvelý výrobok
Maximálna spokojnosť. Toto je už môj tretí holiaci strojček od spoločnosti Philips, všetky mi maximálne vyhovovali.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
DustEater
05/01/2019
Polska
Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków
Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025