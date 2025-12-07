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Ukončeno
Hlavy NanoTech Dual Precision
Vysoce výkonný systém zavěšení
Špičkový digitální motor
Vynikající povrch SkinGlide
Díky až 150 000 střihů za minutu poskytují hlavy NanoTech Dual Precision mimořádně hladké oholení těsně u pokožky. 72 samoostřicích břitů je posíleno nanočásticemi a mají mimořádně silné hrany, které vydrží dlouho ostré pro dokonale hladké oholení za všech okolností.
Abyste předešli nepohodlí a tahání, vysoce výkonný systém zavěšení holicího strojku Philips S9000 vám zajistí dokonalou polohu břitu pro maximální přesnost střihu.
Nejpokročilejší digitální motor od společnosti Philips s maximálními rotacemi a maximální účinností zajišťuje přesné oholení bez ohledu na tvar obličeje nebo hustotu chloupků.
4.7
z 5
492
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
19Charlie62
07/12/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý...
Používám holící strojky a zastřihavače této značky několik (víc než 10) let a vždy nadmíru spokojen. Před tímto strojkem jsem používal strojek řady 6000 cca 6 let. Doteď je funkční, Přesto - je to jako přesednout ze Škoda auto do Ferrari.
Výhody
velké
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
valub
31/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jsem absolutně spokojen, holí perfektně i delší vousy.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
Lukasona
05/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Konec zarůstání vousů a podrážděné pokožky
Investici do tohoto strojku rozhodně nelituji. Měl jsem velké problémy se zarůstáním vousů a podrážděním krku po každém holení. Bral jsem to jako poslední pokus před návštěvou dermatologa. Při prvním holení jsem se natrápil, protože jsem se nemohl oholit do hladka, některá místa šly oholit velmi obtížně, ale každé další holení bylo lepší a lepší. Dnes jsem maximálně spokojen a rozhodně doporučuji.
Výhody
Na suché i mokré holení. Konec zarůstání vousů. Nedráždí pokožku.
Nevýhody
Vyšší pořizovací cena, ale rozhodně za to stojí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
756 hodnocení od 7 barberů se 108 zákazníky v Německu