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  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
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  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
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  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
  • Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*

Ukončeno

Shaver S9000 PrestigeElektrický strojek, mokré a suché holení, řada 9000

SP9862/14

4.7
| (492) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*
Zažijte neuvěřitelně jemné a hladké oholení – třeba i u týdenního strniště díky holicímu strojku Philips S9000 Prestige. Holicí strojek je vybaven technologií SkinIQ a dokáže se přizpůsobit vašim potřebám.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Hladké, neuvěřitelně jemné oholení*

  • Hlavy NanoTech Dual Precision

  • Vysoce výkonný systém zavěšení

  • Špičkový digitální motor

  • Vynikající povrch SkinGlide

Mimořádně odolné a samoostřicí břity pro dokonale hladké oholení

Mimořádně odolné a samoostřicí břity pro dokonale hladké oholení

Díky až 150 000 střihů za minutu poskytují hlavy NanoTech Dual Precision mimořádně hladké oholení těsně u pokožky. 72 samoostřicích břitů je posíleno nanočásticemi a mají mimořádně silné hrany, které vydrží dlouho ostré pro dokonale hladké oholení za všech okolností.

Dokonalá poloha břitu pro maximální přesnost

Dokonalá poloha břitu pro maximální přesnost

Abyste předešli nepohodlí a tahání, vysoce výkonný systém zavěšení holicího strojku Philips S9000 vám zajistí dokonalou polohu břitu pro maximální přesnost střihu.

Vysoká rychlost a efektivita

Vysoká rychlost a efektivita

Nejpokročilejší digitální motor od společnosti Philips s maximálními rotacemi a maximální účinností zajišťuje přesné oholení bez ohledu na tvar obličeje nebo hustotu chloupků.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

492

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

07/12/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý...

Používám holící strojky a zastřihavače této značky několik (víc než 10) let a vždy nadmíru spokojen. Před tímto strojkem jsem používal strojek řady 6000 cca 6 let. Doteď je funkční, Přesto - je to jako přesednout ze Škoda auto do Ferrari.

Výhody

velké

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem absolutně spokojen, holí perfektně i delší vousy.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

05/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Konec zarůstání vousů a podrážděné pokožky

Investici do tohoto strojku rozhodně nelituji. Měl jsem velké problémy se zarůstáním vousů a podrážděním krku po každém holení. Bral jsem to jako poslední pokus před návštěvou dermatologa. Při prvním holení jsem se natrápil, protože jsem se nemohl oholit do hladka, některá místa šly oholit velmi obtížně, ale každé další holení bylo lepší a lepší. Dnes jsem maximálně spokojen a rozhodně doporučuji.

Výhody

Na suché i mokré holení. Konec zarůstání vousů. Nedráždí pokožku.

Nevýhody

Vyšší pořizovací cena, ale rozhodně za to stojí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrický holicí strojek Wet & Dry se SkinIQ

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. 756 hodnocení od 7 barberů se 108 zákazníky v Německu