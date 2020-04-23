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Ukončeno
SHL3075BK/00
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Sluchátka BASS+ jsou vybavena 32mm reproduktory, které vydávají hluboké, důrazné basy.
Sluchátka BASS+ jsou navržená pro optimální uchycení a jsou vybavena otočnými náušníky a nastavitelným sluchátkovým obloukem, aby skvěle padly každému.
Hluboké důrazné basy, díky kterým skutečně cítíte rytmus. Nenechte se zmást úhledným designem – speciálně vyladěné drivery a basové otvory přináší mimořádně nízké koncové frekvence, které vytváří jedinečný a typický zvuk BASS+.
4.9
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ktoś123
23/04/2020
Polska
Polecam!
Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia
Výhody
Jakość dźwięku Wygoda użytkowania
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
jogintiger
26/11/2017
Polska
Rewelacyjne!
Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Výhody
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Nevýhody
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BL Навушники з мікрофоном