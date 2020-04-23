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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHL3075BK/00

4.9
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Zažijte BASS+
Sluchátka Philips BASS+ vrací hluboké, silné basy do vaší hudby. Tato sluchátka s výkonnými tepajícími basy v elegantním a kompaktním provedení jsou určené těm, kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného objemu.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

32mm vinutí reproduktorů

32mm vinutí reproduktorů

Sluchátka BASS+ jsou vybavena 32mm reproduktory, které vydávají hluboké, důrazné basy.

Navržená pro optimální uchycení

Navržená pro optimální uchycení

Sluchátka BASS+ jsou navržená pro optimální uchycení a jsou vybavena otočnými náušníky a nastavitelným sluchátkovým obloukem, aby skvěle padly každému.

Hluboké silné basy, které cítíte

Hluboké silné basy, které cítíte

Hluboké důrazné basy, díky kterým skutečně cítíte rytmus. Nenechte se zmást úhledným designem – speciálně vyladěné drivery a basové otvory přináší mimořádně nízké koncové frekvence, které vytváří jedinečný a typický zvuk BASS+.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Polecam!

Bardzo dobra jakość dźwięku. Słuchawki godne polecenia

Výhody

Jakość dźwięku Wygoda użytkowania

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/11/2017

Polska

Polska

Rewelacyjne!

Super słuchawki za rozsądną cenę. Baszta jest rewelacyjny i mocno odczuwalny. Można nosić je kilka godzin, ponieważ są bardzo wygodne. Gorąco polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BK Słuchawki z mikrofonem

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Výhody

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Nevýhody

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu