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Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

SHE8105SL/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Stříbrná
Stříbrná
Černá
Černá

Hluboké a čisté basy – vždy

Sluchátka do uší Philips SHE8105 se mohou pochlubit vysoce kvalitními reproduktory pro skutečně hluboké basy a pevným hliníkovým krytem, který zajistí čistotu zvuku. Oválné zvukovody se starají o ergonomické pohodlí a zabudovaný ovladač umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a telefonováním.

Zobrazit všechny výhody

s pevným kovovým krytem

Hluboké a čisté basy – vždy

  • 8,6mm reproduktory / polouzavřená

  • Do uší

Odolný hliníkový kryt brání vibracím a zajišťuje zřetelný zvuk

Odolný hliníkový kryt brání vibracím a zajišťuje zřetelný zvuk

Kryt sluchátek je vyroben z odolného hliníku, který brání vibracím a zajišťuje ryzí zvukový výkon. Navíc chrání sluchátka před opotřebením způsobeným každodenním používáním.

Díky skluzovému zámku budou kabely vašich sluchátek vždy uspořádané

Díky skluzovému zámku budou kabely vašich sluchátek vždy uspořádané

Jednoduchým posunutím chytrého skluzového zámku směrem k náušníkům kabely sluchátek snadno úhledně udržíte pospolu. Již žádné starosti se zamotanými nebo zauzlovanými kabely!

Odolný konektor Flexi-grip zajišťuje pevné spojení kabelů se sluchátky

Tento měkký, ale odolný a ohebný konektor pomáhá chránit spojení kabelů se sluchátky před potenciálním poškozením vlivem opakovaného ohýbání.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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