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Ukončeno
SHE8105SL/00
Hluboké a čisté basy – vždy
Sluchátka do uší Philips SHE8105 se mohou pochlubit vysoce kvalitními reproduktory pro skutečně hluboké basy a pevným hliníkovým krytem, který zajistí čistotu zvuku. Oválné zvukovody se starají o ergonomické pohodlí a zabudovaný ovladač umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a telefonováním.
8,6mm reproduktory / polouzavřená
Do uší
Kryt sluchátek je vyroben z odolného hliníku, který brání vibracím a zajišťuje ryzí zvukový výkon. Navíc chrání sluchátka před opotřebením způsobeným každodenním používáním.
Jednoduchým posunutím chytrého skluzového zámku směrem k náušníkům kabely sluchátek snadno úhledně udržíte pospolu. Již žádné starosti se zamotanými nebo zauzlovanými kabely!
Tento měkký, ale odolný a ohebný konektor pomáhá chránit spojení kabelů se sluchátky před potenciálním poškozením vlivem opakovaného ohýbání.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon