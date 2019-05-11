VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Sluchátka do uší s mikrofonem

SHE8105BK/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Stříbrná
Stříbrná
Černá
Černá

Hluboké a čisté basy – vždy

Sluchátka do uší Philips SHE8105 se mohou pochlubit vysoce kvalitními reproduktory pro skutečně hluboké basy a pevným hliníkovým krytem, který zajistí čistotu zvuku. Oválné zvukovody se starají o ergonomické pohodlí a zabudovaný ovladač umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a telefonováním.

Zobrazit všechny výhody

s pevným kovovým krytem

Hluboké a čisté basy – vždy

  • 8,6mm reproduktory / polouzavřená

  • Do uší

Silikonové krytky ve třech velikostech pro přesné přizpůsobení vašim uším

Silikonové krytky ve třech velikostech pro přesné přizpůsobení vašim uším

Tato sluchátka do uší jsou dodávána se třemi velikostmi krytek – od malých až po velké – takže si můžete zvolit ty pravé podle tvaru ucha.

8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro hluboké basy a rychlou odezvu

8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro hluboké basy a rychlou odezvu

Vybavený zabudovaným dálkovým ovladačem s mikrofonem pro hudbu a hovory.

Vybavený zabudovaným dálkovým ovladačem s mikrofonem pro hudbu a hovory.

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – je to jednoduché, takže budete neustále na příjmu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu