3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SHE8105BK/00
Hluboké a čisté basy – vždy
Sluchátka do uší Philips SHE8105 se mohou pochlubit vysoce kvalitními reproduktory pro skutečně hluboké basy a pevným hliníkovým krytem, který zajistí čistotu zvuku. Oválné zvukovody se starají o ergonomické pohodlí a zabudovaný ovladač umožňuje snadné přepínání mezi hudbou a telefonováním.
8,6mm reproduktory / polouzavřená
Do uší
Tato sluchátka do uší jsou dodávána se třemi velikostmi krytek – od malých až po velké – takže si můžete zvolit ty pravé podle tvaru ucha.
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – je to jednoduché, takže budete neustále na příjmu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon