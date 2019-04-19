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Sluchátka s mikrofonem

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Zažijte BASS+
Vychutnejte si překvapivě výkonný zvuk v kompaktním, odolném provedení. Drivery sluchátek Philips BASS+ jsou speciálně uzpůsobeny hutným basům a díky vynikající izolaci zvuku a stabilitě při nošení si můžete beaty maximálně užít.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 12,2mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

Výkonné 12,2mm drivery reproduktorů

Výkonné 12,2mm drivery reproduktorů

Velký výkonný basový reproduktor vám umožní skutečně pocítit rytmus. Výkonné 12,2mm drivery zajišťují ohromující basy z elegantního, kompaktního přístroje.

Ergonomický design pro maximální pohodlí

Ergonomický design pro maximální pohodlí

Ergonomický design s oválnými a zahnutými trubicemi pro pohodlné, přirozené nošení umožňuje hodiny naprosto pohodlného poslechu.

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu