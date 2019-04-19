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SHE4305WT/00
12,2mm reproduktory / uzavřené
Do uší
Velký výkonný basový reproduktor vám umožní skutečně pocítit rytmus. Výkonné 12,2mm drivery zajišťují ohromující basy z elegantního, kompaktního přístroje.
Ergonomický design s oválnými a zahnutými trubicemi pro pohodlné, přirozené nošení umožňuje hodiny naprosto pohodlného poslechu.
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4305WT Навушники з мікрофоном