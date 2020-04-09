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  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
  • Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Sluchátka Philips Flite Hyprlite při nošení ani neucítíte – jsou totiž kombinací čistého zvuku a bezstarostného pohodlí. Jsou mimořádně tenké a neuvěřitelně lehké a sotva je tak v uších ucítíte.
Zobrazit všechny výhody

Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 12,2mm reproduktory / otevřená, do uší

  • Sluchátka do uší

Odolný kabel s ochranou proti namáhání

Odolný kabel s ochranou proti namáhání

Lehký nemusí znamenat křehký. Tento sluchátkový kabel určený na cesty disponuje integrovanou ochranou proti namáhání, která zajišťuje vyšší odolnost a delší životnost.

Elegantní metalický lesk

Elegantní metalický lesk

Legendární design se svěžím, moderním a vysoce lesklým nádechem.

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Výhody

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Nevýhody

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Слушалки с микрофон

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Výhody

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Nevýhody

Zvuk není perfektní

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu