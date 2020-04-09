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Ukončeno
SHE4205WT/00
12,2mm reproduktory / otevřená, do uší
Sluchátka do uší
Lehký nemusí znamenat křehký. Tento sluchátkový kabel určený na cesty disponuje integrovanou ochranou proti namáhání, která zajišťuje vyšší odolnost a delší životnost.
Legendární design se svěžím, moderním a vysoce lesklým nádechem.
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Výhody
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Nevýhody
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Слушалки с микрофон
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Výhody
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Nevýhody
Zvuk není perfektní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem