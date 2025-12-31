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  • Výrazné beaty, úderné basy
  • Výrazné beaty, úderné basy
  • Výrazné beaty, úderné basy
  • Výrazné beaty, úderné basy
  • Výrazné beaty, úderné basy
  • Výrazné beaty, úderné basy

Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE3855SL/00

Dostupné v

Pozlacený
Pozlacený
Stříbrná
Stříbrná
Stříbrošedý
Stříbrošedý
Výrazné beaty, úderné basy
Elegantní sluchátka do uší Philips Chromz nabízí úderné basy, pohodlí a skvělý vzhled. Vakuově pokovovaný povrch je dostupný v několika barvách, které se hezky doplňují s iPhonem 6S.
Zobrazit všechny výhody

Kvalitní matná vakuově pokovovaná povrchová úprava

Výrazné beaty, úderné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

3 vyměnitelné gumové náušníky pro optimální velikost

3 vyměnitelné gumové náušníky pro optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Vakuově pokovovaný matný povrch poskytuje mimořádnou ochranu

Vakuově pokovovaný matný povrch poskytuje mimořádnou ochranu

Vysoce kvalitní vakuově pokovovaný matný povrch nabízí mimořádnou ochranu a dokonale se doplňuje s iPhonem 6S.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu