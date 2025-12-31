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Ukončeno
SHE3855SL/00
Dostupné v
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.
Vysoce kvalitní vakuově pokovovaný matný povrch nabízí mimořádnou ochranu a dokonale se doplňuje s iPhonem 6S.
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