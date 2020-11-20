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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Mocné beaty, důrazné basy
Mimořádně malá sluchátka do uší se silnými basy Philips Beamers jsou vybaveny trubicovými vložkami pro větší pohodlí.
Zobrazit všechny výhody

Kompaktní provedení

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

2 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 2 velikostech, aby každému dokonale padly.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Výhody

Všetko

Nevýhody

Žiadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Výhody

Качество и удобство

Nevýhody

Не выявил

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555RD Навушники з мікрофоном

19/06/2020

България

България

Ověřený kupující

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Výhody

Малки и компактни

Nevýhody

Няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Слушалки с микрофон

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Слушалки с микрофон

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu