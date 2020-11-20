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Ukončeno
SHE3555WT/00
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Náušníky se dodávají ve 2 velikostech, aby každému dokonale padly.
Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.
Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Výhody
Všetko
Nevýhody
Žiadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Výhody
Качество и удобство
Nevýhody
Не выявил
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555RD Навушники з мікрофоном
HRISS
19/06/2020
България
Ověřený kupující
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Výhody
Малки и компактни
Nevýhody
Няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Слушалки с микрофон
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3555WT Слушалки с микрофон