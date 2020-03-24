3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
SHE3550BK/00
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Náušníky se dodávají ve 2 velikostech, aby každému dokonale padly.
Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.
Vložka ergonomického zvukovodu díky svému tvaru, který reálně kopíruje vnitřek ucha, poskytuje ergonomické pohodlí.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Výhody
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Nevýhody
Nema mikrofona
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3550WT Slušalice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3550WT Slušalice