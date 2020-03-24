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  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy

Ukončeno

Sluchátka

SHE3550BK/00

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Mocné beaty, důrazné basy
Mimořádně malá sluchátka do uší se silnými basy Philips MyJam Beamers jsou vybaveny trubicovými vložkami pro větší pohodlí.
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Kompaktní provedení

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

2 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 2 velikostech, aby každému dokonale padly.

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.

Ergonomický design vložky oválného zvukovodu zajišťuje pohodlí

Vložka ergonomického zvukovodu díky svému tvaru, který reálně kopíruje vnitřek ucha, poskytuje ergonomické pohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Výhody

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Nevýhody

Nema mikrofona

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3550WT Slušalice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3550WT Slušalice

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