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Ukončeno
SHE3205BL/00
Bohaté basy, čistý zvuk
Konstrukce sluchátek SHE3205 dokonale padne na uši. 14,2mm reproduktory a basový otvor zajišťují čistý zvuk a silné basy. Zabudovaný mikrofon umožňuje snadno přepínat mezi hudbou a hovory. Dodává se v 6 výrazných barvách odpovídajících hodinkám Apple.
14,2mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší
Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.
Měkká, pružná část, která spojuje kryt s kabelem, chrání kabelové spojení před poškozením i při velkém ohnutí.
Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby pohodlně padl každému.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BL Słuchawki douszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne