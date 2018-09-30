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Ukončeno

Sluchátka do uší

SHE3205BK/00

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá

Bohaté basy, čistý zvuk

Konstrukce sluchátek SHE3205 dokonale padne na uši. 14,2mm reproduktory a basový otvor zajišťují čistý zvuk a silné basy. Zabudovaný mikrofon umožňuje snadno přepínat mezi hudbou a hovory. Dodává se v 6 výrazných barvách odpovídajících hodinkám Apple.

Zobrazit všechny výhody

Konstrukce pohodlně padne na uši

Bohaté basy, čistý zvuk

  • 14,2mm reproduktory / otevřená

  • Sluchátka do uší

14,2mm reproduktory pro čistý zvuk a silné basy

14,2mm reproduktory pro čistý zvuk a silné basy

Kvalitní 14,2mm reproduktory s neodymovým magnetem zajistí čistý zvuk a silné basy.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů – jednoduše tak budete neustále ve spojení s tím, co je pro vás nejdůležitější.

Konstrukce pohodlně padne na uši

Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby pohodlně padl každému.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BL Słuchawki douszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3205BK Słuchawki douszne

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu