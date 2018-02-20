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Ukončeno

Sluchátka do uší

SHE1455WT/10

1

| (1) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Dynamické basy

Reproduktory poskytují dynamické basy a čistý zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Přehrávání hudby a volání

Dynamické basy

  • Do uší

  • Černá

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši

3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši

Díky výběru ze 3 vyměnitelných náušníků v malé až velké velikosti jistě najdete pár, který vytvoří sluchátka Philips vhodná přesně pro vaše uši.

Dokonalý tvar do uší blokuje okolní hluk

Mimořádně malé reproduktory těchto sluchátek do uší Philips pohodlně padnou do ucha a výjimečné vytvarování vytěsní venkovní hluk. Tím je umožněn velmi intenzivní zážitek z poslechu.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

1

Recenze

5
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3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1455BK Căşti intraauriculare

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1455BK Căşti intraauriculare

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