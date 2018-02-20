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Ukončeno
SHE1455WT/10
Dynamické basy
Reproduktory poskytují dynamické basy a čistý zvuk.
Do uší
Černá
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
Díky výběru ze 3 vyměnitelných náušníků v malé až velké velikosti jistě najdete pár, který vytvoří sluchátka Philips vhodná přesně pro vaše uši.
Mimořádně malé reproduktory těchto sluchátek do uší Philips pohodlně padnou do ucha a výjimečné vytvarování vytěsní venkovní hluk. Tím je umožněn velmi intenzivní zážitek z poslechu.
1.0
z 5
1
Recenze
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1455BK Căşti intraauriculare
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE1455BK Căşti intraauriculare