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Ukončeno

Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

SHC8525/00

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělá bezdrátová hudba

Svobodně si užívejte hudbu po celém domě. Tato stereofonní sluchátka s HiFi reprodukcí zvuku nabízejí skvělý komfort.

Zobrazit všechny výhody

Skvělá bezdrátová hudba

  • Nabíjecí dok

  • Přenos v pásmu FM

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Tvarované polstrování sluchátek zaručuje pohodlné uchycení

Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.

Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

08/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

09/07/2014

Česká republika

Česká republika

solidní poměr cena/výkon

solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu