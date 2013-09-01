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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Skvělá bezdrátová hudba
Svobodně si užívejte hudbu po celém domě. Tato stereofonní sluchátka s HiFi reprodukcí zvuku nabízejí skvělý komfort.
Nabíjecí dok
Přenos v pásmu FM
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Sinan
08/03/2017
Polska
Ověřený kupující
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones
lobster
09/07/2014
Česká republika
solidní poměr cena/výkon
solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8525 Wireless hi-fi headphones