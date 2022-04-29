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Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.7
| (15) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Zažijte BASS+
Překvapivě výkonný zvuk v kompaktním, odolném provedení. Drivery Bluetooth sluchátek Philips BASS+ jsou speciálně uzpůsobeny hutným basům a díky vynikající izolaci zvuku a pocitu volnosti bez kabelů si můžete beaty maximálně užít.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 12,2mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

  • Vydrží hrát až 6 hodin

  • Mimořádně komfortní

Výkonné 12,2mm drivery reproduktorů

Výkonné 12,2mm drivery reproduktorů

Velký výkonný basový reproduktor vám umožní skutečně pocítit rytmus. Výkonné 12,2mm drivery zajišťují ohromující basy z elegantního, kompaktního přístroje.

Nabíjecí baterie nabízí až 6 hodin přehrávání.

Nabíjecí baterie nabízí až 6 hodin přehrávání.

S 6 hodinami přehrávání máte dost energie pro celodenní přehrávání hudby.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth

Pro bezdrátový poslech sluchátka snadno spárujte se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

15

Recenze

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Výhody

bass, odporne na wodę, fajny design,

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Výhody

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Nevýhody

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Výhody

Jak w komentarzu

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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