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Ukončeno
SHB4205WT/00
12,2mm reproduktory / otevřená
Do uší
Legendární design se svěžím, moderním a vysoce lesklým nádechem.
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
Inovativní basové trubice v náušníku podporují proudění vzduchu a produkují hluboké, hutné basy.
4.5
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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