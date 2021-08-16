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Ukončeno

Shaver S9000 PrestigeNáhradní holicí hlavy

SH98/70

4.3
| (11) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavice holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem Series 9000 Prestige.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Přesné břity NanoTech

  • Pro modely SP981X, SP982X a SP986X

Náhradní hlavy pro model S9000 Prestige

Náhradní hlavy pro model S9000 Prestige

Náhradní hlavy SH98 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady S9000 Prestige se zaobleným tvarem hlavy (SP981X, SP982X a SP986X). Nejsou kompatibilní s hranatými modely řady S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X a SP988X), které využívají pouze novější hlavy SH91. Náhradní hlavy SH91 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady S9000 Prestige, ať už jsou zaoblené nebo hranaté.

Jednoduchá výměna

Jednoduchá výměna

1. Sejměte horní destičku holicí jednotky. 2. Nahraďte ji novým řešením držáku holicí hlavy. 3. Holicí strojek resetujete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím. Tento nový formát vám umožní upevňovat nové holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což usnadňuje důkladné čištění strojku a optimalizuje každodenní holení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

11

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Výhody

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Nevýhody

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý a výkonný

Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení

Výhody

Spolehlivý

Nevýhody

Vyšší cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

holící hlavy perfektně holí

Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.

Výhody

rychlé holení

Nevýhody

Zatím žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu