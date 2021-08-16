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Ukončeno
Přesné břity NanoTech
Pro modely SP981X, SP982X a SP986X
Náhradní hlavy SH98 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady S9000 Prestige se zaobleným tvarem hlavy (SP981X, SP982X a SP986X). Nejsou kompatibilní s hranatými modely řady S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X a SP988X), které využívají pouze novější hlavy SH91. Náhradní hlavy SH91 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady S9000 Prestige, ať už jsou zaoblené nebo hranaté.
1. Sejměte horní destičku holicí jednotky. 2. Nahraďte ji novým řešením držáku holicí hlavy. 3. Holicí strojek resetujete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.
Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím. Tento nový formát vám umožní upevňovat nové holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což usnadňuje důkladné čištění strojku a optimalizuje každodenní holení.
4.3
z 5
11
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Výhody
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Nevýhody
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
havita
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Spolehlivý a výkonný
Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení
Výhody
Spolehlivý
Nevýhody
Vyšší cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
topol
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
holící hlavy perfektně holí
Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.
Výhody
rychlé holení
Nevýhody
Zatím žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy