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Savička Natural Response
2 kusy
Dudlík se středním průtokem
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.
4.8
z 5
97
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Výhody
Tvar savičky, materiál
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Pavlína 97
09/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE
Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
V porovnání s předchozím balením.
Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.