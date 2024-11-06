PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

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  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
  • Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

Philips Avent Natural ResponseSavička

SCY963/02

4.8
| (97) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Podporuje přirozený rytmus pití dítěte
Savička Natural Response uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Dítě tak může pít, polykat a dýchat přirozeným rytmem, podobně jako z prsu. Snadno lze tak kombinovat kojení a krmení z lahvičky.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Savička, která funguje podobně jako prs

Podporuje přirozený rytmus pití dítěte

  • Savička Natural Response

  • 2 kusy

  • Dudlík se středním průtokem

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky savičce ve tvaru prsu

Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Navržené ke snížení rizika koliky a bolavého bříška

Antikolikový ventil je navržen tak, aby během krmení nevnikal do bříška dítěte vzduch a snížilo se tak riziko koliky a bolesti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

97

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Výhody

Tvar savičky, materiál

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY963/02 Savička

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. V porovnání s předchozím balením.

  2. Na základě celosvětového ročního prodeje balení dudlíků s použitím čisté hmotnosti plastového balení na dudlíky.

  3. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011.