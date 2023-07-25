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1 lahev
125 ml
Savička Natural Response 2 - pomalý průtok
0-3 měsíců
Savička Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.
Široká, měkká a pružná savička je navržena tak, aby napodobovala tvar a povrch prsu, a pomáhala tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.
Každý se učíme vlastním tempem. Sání je dovednost a některá miminka ji získávají rychleji než jiná. Proto může být pro některá miminka zpočátku vhodnější použít náš dudlík „First Flow“ (dudlík 0), než přejdou na dudlíky Natural Response. Přejděte na dudlík „First Flow“, pokud vaše miminko pije 50 ml/1,7 oz pomocí dudlíků Natural Response déle než 20 minut. Vyzkoušejte dudlík Natural Response s vyšším průtokem, pokud si miminko s dudlíkem hraje místo pití nebo se zdá být frustrované. Pokud potíže s krmením přetrvávají, poraďte se s lékařem.
4.9
z 5
288
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Anetice86
25/07/2023
Česká republika
Natural Response SCY900 Dětská lahev
Tato lahvička je ideální pro novorozence a je to pro velký pomocník, když nejsem doma. Miminko nemá vůbec problém střídat prso a lahvičku. Má ergonomický tvar a dobře se drží v ruce. Nikde nic neteče. Je kompatibilní s dalšími lahvičkami Philips Avent. Díky savičce miminko nepolyká vzduch a potom ho netrápí bříško. Mohu doporučit.
Výhody
ergonomie, kompatibilita s ostaními produkty
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Timka800
24/07/2023
Česká republika
I přes vyšší cenu velká spokojenost.
Antikolikový systém funguje bezchybně a pomáhá dceři hladce pít. S mytím není žádný problém. Je však třeba vzít v úvahu cenu, která je ve srovnání s konkurencí vyšší. V tomto případě je však s poměrem cena/výkon naprostá spokojenost.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Alžbětka2
24/07/2023
Česká republika
Skvělá lahvička!
Lahvičku Philips AVENT Natural Response doporučujeme všemi 10! Má za mě ideální velikost, dobře se drží v ruce a je z kvalitního materiálu. Údržba je bezproblémová, dobře se vymyjie a nikde nezůstávají žádné nečistoty. S kombinací savičky je miminko bez bolesti bříška.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCY900 Dětská lahev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011