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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Modrá květina
Digitální teploměr vody a vzduchu pro děti umožňuje pohodlně určit ideální teplotu koupele nebo místnosti pro vaše dítě. Dítě se ve vodě bude nejlépe cítit nejlépe, když bude teplota koupele mezi 36,5 °C a 38 °C. Při teplotě 39 °C a vyšší je voda již příliš horká a dítě se může spálit! Během spánku se děti nejlépe cítí při pokojové teplotě okolo 18 °C.
Výrobky splňující standardy pro hračky byly důkladně testovány z hlediska plnění těchto norem a jsou zcela bezpečné.
4.2
z 5
10
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Výhody
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Nevýhody
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
madalenm
07/11/2013
Polska
Jest bardzo praktyczny
termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
madalenm
24/07/2013
Polska
świetny produkt
kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju