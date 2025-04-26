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Ukončeno

Philips AventTeploměr vody a vzduchu pro děti

SCH550/20

4.2
| (10) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Přesná teplota
Digitální teploměr vody a vzduchu Philips Avent umožňuje pohodlně sledovat jak teplotu vzduchu v dětském pokojíčku, tak teplotu vody v koupeli. Navíc je zkonstruován tak, aby byl bezpečnou a zábavnou hračkou do vody.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Dětský teploměr plave ve vodě

Přesná teplota

  • Modrá květina

Přesné měření v koupelně nebo pokoji

Digitální teploměr vody a vzduchu pro děti umožňuje pohodlně určit ideální teplotu koupele nebo místnosti pro vaše dítě. Dítě se ve vodě bude nejlépe cítit nejlépe, když bude teplota koupele mezi 36,5 °C a 38 °C. Při teplotě 39 °C a vyšší je voda již příliš horká a dítě se může spálit! Během spánku se děti nejlépe cítí při pokojové teplotě okolo 18 °C.

Splňuje platné bezpečnostní normy pro hračky

Splňuje platné bezpečnostní normy pro hračky

Výrobky splňující standardy pro hračky byly důkladně testovány z hlediska plnění těchto norem a jsou zcela bezpečné.

Plave na vodě.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

10

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Výhody

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Nevýhody

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu