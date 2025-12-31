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  • Vhodné pro malá ústa a ruce
  • Vhodné pro malá ústa a ruce
  • Vhodné pro malá ústa a ruce
  • Vhodné pro malá ústa a ruce

Ukončeno

AventKroužek k prořezávání zubů

SCF890/01

Vhodné pro malá ústa a ruce
Kroužky k prořezání zubů Avent SCF890/01 bez BPA ve tvaru zvířátek masírují během různých fází prořezávání bolavé dásně vašeho dítěte. Barevné a hravé provedení je dokonale vhodné pro dětské ruce a ústa a pomáhá tišit bolest při prořezávání zubů.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Kroužek, který pomáhá tišit bolest při prořezávání zubů

Vhodné pro malá ústa a ruce

  • Fáze 1

  • Kousátko pro přední zuby

Struktura povrchu umožňuje dítěti během prořezávání předních zubů žvýkat

Struktura povrchu umožňuje dítěti během prořezávání předních zubů žvýkat

Tento kroužek k prořezání má různou strukturu povrchu, která proměnlivým tlakem uleví dítěti od bolesti při prořezávání zubů.

Kroužky k prořezávání zubů Philips Avent jsou zcela bez BPA a ftalátu

Kroužky k prořezávání zubů Philips Avent jsou zcela bez BPA a ftalátu

Bez BPA – v souladu se směrnicí EU 2011/8/EU.

Lze sterilizovat pomocí sterilizátoru Philips Avent

Lze sterilizovat pomocí sterilizátoru Philips Avent

Technické specifikace

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 