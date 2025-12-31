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Ukončeno
SCF880/01
Fáze 1
Kousátko pro přední zuby
Tento kroužek k prořezání má různou strukturu povrchu, která proměnlivým tlakem uleví dítěti od bolesti při prořezávání zubů.
Bez BPA – v souladu se směrnicí EU 2011/8/EU.
Recenze
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.