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  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
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  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
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  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti
  • Jednoduchá výživná jídla pro děti

Ukončeno

Přístroj 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy

SCF875/02

4.6
| (642) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jednoduchá výživná jídla pro děti
Víme, že výživné jídlo je základ pro zdravý vývoj vašeho dítěte. Přístroj Philips Avent pro přípravu zdravé dětské stravy vám pomůže snadno připravit chutná domácí jídla přizpůsobená tomu, co vaše dítě potřebuje.
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Jednoduchá výživná jídla pro děti

  • Pára, mixování, rozmrazování a ohřev

  • Zdravé vaření v páře

  • Vaření v páře a mixování v jedné nádobě

  • Rady a recepty pro období odstavení

Unikátní způsob vaření v páře pro zdravé pokrmy

Unikátní způsob vaření v páře pro zdravé pokrmy

Vaření v páře představuje zdravý způsob přípravy potravin. Naše unikátní technologie umožňuje páře proudit zespoda nahoru, čímž je zajištěna rovnoměrná tepelná úprava ingrediencí bez vaření. Přírodní látky, struktura a tekutiny se zachovají pro mixování.

Vařením v páře počínaje a mixováním konče – vše v jedné praktické nádobě

Vařením v páře počínaje a mixováním konče – vše v jedné praktické nádobě

Vše potřebné k přípravě výživné dětské stravy v jediné nádobě. Až budou ingredience podušené, stačí jen odklopit víko nádoby, otočit ho a upevnit v obrácené poloze. Poté už vše jen rozmixujete na požadovanou konzistenci.

Od pyré po stravu s kousky, pro každý krok vývoje

Od pyré po stravu s kousky, pro každý krok vývoje

Náš přístroj 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy zvládá každý krok procesu mixování od velmi jemně rozmixovaného ovoce a zeleniny přes míchání masových, rybích a luštěninových přísad po vytvoření směsi s malými kousky.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-961262

Recenze

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4.6

z 5

642

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

01/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Úžasný pomocník

Rychly, tichy, maly, uzasny pomocnik. Mam velkou radost, ze ho mam. Dostala jsem doporuceni od kamaradky, ktera ma miminko a ja ho pouzivam pro svou babicku, ktera je upoutana na luzko po mrtvici a jí pouze kasovitou stravu. Kdybych byla mladsi, klidne bych sla do tretiho ditete, protoze tento produkt je obrovskym pomocnikem. Jidlo je cerstve, chutne a vim, co jsem do nej dala.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vše přesně podle popisu

Ohromná pomoc při vaření příkrmů, vše sedí podle popisu

Výhody

Rychlost a jednoduchost přípravy

Nevýhody

Zatím jsem neobjevila

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

10/03/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Úžasný pomocník

Výrobek doporučuji maminkám ,co chtějí připravit svým dětem domácí příkrm.Snadno a rychle

Výhody

Rychlost,čistota,jednoduchost❤️

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 