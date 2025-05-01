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Ukončeno
Pára, mixování, rozmrazování a ohřev
Zdravé vaření v páře
Vaření v páře a mixování v jedné nádobě
Rady a recepty pro období odstavení
Vaření v páře představuje zdravý způsob přípravy potravin. Naše unikátní technologie umožňuje páře proudit zespoda nahoru, čímž je zajištěna rovnoměrná tepelná úprava ingrediencí bez vaření. Přírodní látky, struktura a tekutiny se zachovají pro mixování.
Vše potřebné k přípravě výživné dětské stravy v jediné nádobě. Až budou ingredience podušené, stačí jen odklopit víko nádoby, otočit ho a upevnit v obrácené poloze. Poté už vše jen rozmixujete na požadovanou konzistenci.
Náš přístroj 4 v 1 pro přípravu zdravé dětské stravy zvládá každý krok procesu mixování od velmi jemně rozmixovaného ovoce a zeleniny přes míchání masových, rybích a luštěninových přísad po vytvoření směsi s malými kousky.
Ocenění
4.6
z 5
642
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Kotleta2021
01/05/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Úžasný pomocník
Rychly, tichy, maly, uzasny pomocnik. Mam velkou radost, ze ho mam. Dostala jsem doporuceni od kamaradky, ktera ma miminko a ja ho pouzivam pro svou babicku, ktera je upoutana na luzko po mrtvici a jí pouze kasovitou stravu. Kdybych byla mladsi, klidne bych sla do tretiho ditete, protoze tento produkt je obrovskym pomocnikem. Jidlo je cerstve, chutne a vim, co jsem do nej dala.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
klarinka1991
10/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše přesně podle popisu
Ohromná pomoc při vaření příkrmů, vše sedí podle popisu
Výhody
Rychlost a jednoduchost přípravy
Nevýhody
Zatím jsem neobjevila
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Ellke
10/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Úžasný pomocník
Výrobek doporučuji maminkám ,co chtějí připravit svým dětem domácí příkrm.Snadno a rychle
Výhody
Rychlost,čistota,jednoduchost❤️
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium SCF885/01 Parní hrnec a mixér 4 v 1
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.