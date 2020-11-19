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  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
  • Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu

Ukončeno

Philips AventPřístroj pro přípravu základní dětské stravy

SCF862/02

4.9
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu
Připravte výživné jídlo pro děti ve 3 jednoduchých krocích: pára, mixování a podávání. Díky technologii cirkulace páry se pokrmy připravují rovnoměrně a zachovává se chuť, struktura a šťávy pro rychlé a snadné mixování. Chytré provedení znamená méně kroků a snadné použití a čištění.
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Jednoduché kroky pro zdravou dětskou stravu

  • Vařit v páře, smíchat a podávat

  • Zdravé vaření v páře

  • Jednoduché stravování

Unikátní způsob vaření v páře pro zdravé pokrmy

Unikátní způsob vaření v páře pro zdravé pokrmy

Vaření v páře představuje zdravý způsob přípravy potravin. Naše unikátní technologie umožňuje páře proudit zespodu nahoru, čímž je zajištěna rovnoměrná tepelná úprava ingrediencí bez vaření. Chuť, struktura a šťávy se zachovají pro mixování.

Jednoduše připravte v páře, smíchejte a podávejte zdravou dětskou stravu

Jednoduše připravte v páře, smíchejte a podávejte zdravou dětskou stravu

Tento přístroj pro přípravu dětské stravy kombinuje přípravu v páře a mixování a usnadňuje tak přípravu a podávání jídel pro děti. Začněte přípravou ingrediencí v páře a poté jednoduše rozmixujte pokrm na požadovanou konzistenci a podávejte.

Od pyré po malé kousky, vhodné pro jakoukoli fázi odstavení

Od pyré po malé kousky, vhodné pro jakoukoli fázi odstavení

Tento přístroj pro přípravu dětské stravy usnadňuje přípravu pokrmů v jakékoli fázi odstavení, od velmi jemně rozmixovaného ovoce a zeleniny až po kombinaci přísad, jako je maso, ryby či luštěniny, a přípravu jídel obsahujících malé kousky.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.9

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Výhody

Швидко та зручно

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/03/2020

România

România

Ověřený kupující

Fiarte bun

Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe

Výhody

Rapid

Nevýhody

Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 