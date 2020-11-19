Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Vařit v páře, smíchat a podávat
Zdravé vaření v páře
Jednoduché stravování
Vaření v páře představuje zdravý způsob přípravy potravin. Naše unikátní technologie umožňuje páře proudit zespodu nahoru, čímž je zajištěna rovnoměrná tepelná úprava ingrediencí bez vaření. Chuť, struktura a šťávy se zachovají pro mixování.
Tento přístroj pro přípravu dětské stravy kombinuje přípravu v páře a mixování a usnadňuje tak přípravu a podávání jídel pro děti. Začněte přípravou ingrediencí v páře a poté jednoduše rozmixujte pokrm na požadovanou konzistenci a podávejte.
Tento přístroj pro přípravu dětské stravy usnadňuje přípravu pokrmů v jakékoli fázi odstavení, od velmi jemně rozmixovaného ovoce a zeleniny až po kombinaci přísad, jako je maso, ryby či luštěniny, a přípravu jídel obsahujících malé kousky.
Ocenění
4.9
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Výhody
Швидко та зручно
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Martie4
04/03/2020
România
Ověřený kupující
Fiarte bun
Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe
Výhody
Rapid
Nevýhody
Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.