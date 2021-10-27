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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík s pomalým průtokem
1m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.7
z 5
101
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.