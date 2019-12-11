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Ukončeno
SCF819/02
2 ks
Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux, napomoci trávení a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.
Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení, jako je kolika, reflux a nadýmání.
Ventil AirFree™ lze snadno připevnit na jakoukoli lahev Classic+ a antikolikovou lahev Philips Avent. Díky tomu, že je ventil jedna celistvá součástka, je velmi snadné i čištění.
4.0
z 5
4
Recenze
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Ventil AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Ventil AirFree™
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Výhody
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/01 AirFree™ szelep
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/01 AirFree™ szelep
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.
Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.