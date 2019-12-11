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  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
  • Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*

Ukončeno

Philips AventVentil AirFree™

SCF819/01

4
| (4) Recenze
Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*
Naše jedinečná ventilace AirFree je navržena tak, aby vaše dítě při pití polykalo méně vzduchu. Toho je dosaženo tím, že je dudlík během krmení stále plný mléka. Snížení množství vzduchu, který dítě přijme, pomáhá snížit riziko běžných problémů při krmení, například koliky, refluxu a nadýmání.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro snížení rizika koliky, nadýmání a refluxu*

  • 1 ks

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven – snadné krmení ve vzpřímené poloze

Mléko udrží uvnitř, vzduch pustí ven – snadné krmení ve vzpřímené poloze

Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux, napomoci trávení a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.

Dudlík zůstává plný mléka, nikoli vzduchu

Dudlík zůstává plný mléka, nikoli vzduchu

Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení, jako je kolika, reflux a nadýmání.

Snadno se čistí a sestavuje, protože ventil AirFree™ je jedna celistvá část.

Snadno se čistí a sestavuje, protože ventil AirFree™ je jedna celistvá část.

Ventil AirFree™ lze snadno připevnit na jakoukoli lahev Classic+ a antikolikovou lahev Philips Avent. Díky tomu, že je ventil jedna celistvá součástka, je velmi snadné i čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

4

Recenze

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Ventil AirFree™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Výhody

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/01 AirFree™ szelep

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF819/01 AirFree™ szelep

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.

  2. Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.