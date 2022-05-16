Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
1 lahev
125 ml
Dudlík s novorozeneckým průtokem
0m+
Dudlík zůstává plný mléka, i když je lahev vodorovně, takže vaše dítě může pít i v přirozenější, vzpřímené poloze. To může pomoci omezit reflux, napomoci trávení a zajistit, aby byl čas krmení příjemnější pro vás i vaše děťátko.
Náš jedinečný ventil AirFree™ odvádí vzduch z dudlíku, takže vaše dítě při pití spolyká méně vzduchu. To může pomoci omezit obvyklé problémy při krmení, jako je kolika, reflux a nadýmání.
Klinické studie prokázaly, že lahev Philips Avent snižuje riziko koliky a podráždění*. Jak? Ventil v dudlíku zabraňuje vzniku podtlaku, když dítě pije, a napomáhá tak nepřerušovanému krmení. Tím pomáhá snížit riziko koliky, nadýmání, dávení a říhání.
4.8
z 5
241
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Skvělá lahvička pro kojence
Lahvička je skvělá. Museli jsme z počátku dokrmovat umělým mlékem, krmení lahvičkou Philips Avent neohrozilo naštěstí žádným způsobem kojení. Lahvička se dobře umývá a dobře těsní, neteče. Bolesti bříška dcerka s touto lahvičkou neměla.
Výhody
Především krmení touto lahvičkou neohrozilo kojení. Lahvička neteče. Dobře se čistí. Výborná cena - s ohledem na kvalitu a cenu srovnatelných produktů.
Nevýhody
Žádné nejsou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/24 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Petule99
02/11/2021
Česká republika
Dobrá lahev již od narození
Používáme tuto lahev již od narození. Můžu jen doporučit, nemáme s ní jediný problém.
Výhody
Vše
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Jituuul
27/10/2021
Česká republika
Skutečně funguje!
Pokud už nějakou lahvičku, ať už na UM, vodu či čaj. Určitě doporučuji tuto variantu. Děťátko skutečně nesaje zbytečný vzduch.
Výhody
Dítě nesaje zbytečný vzduch. Krásně se udržuje.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF810/14 Antikolikový systém s ventilem AirFree™
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ventil AirFree™ je navržen tak, aby vaše dítě polykalo méně vzduchu. Dudlík zůstává plný mléka, i když je ve vodorovné poloze, a umožňuje krmení ve vzpřímené poloze. Snížením množství vzduchu, který dítě spolkne, je možné omezit obvyklé problémy s krmením, jako je kolika, nadýmání a reflux.
V testu domácího použití za účasti 144 maminek v USA v roce 2017, se 80 % maminek shodlo na tom, že „mé dítě zažilo méně problémů při krmení“.
Ve věku 2 týdnů byl u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázán trend menšího výskytu koliky v porovnání s běžnou lahví a významného omezení nočních potíží oproti dětem krmeným z lahve jiných předních výrobců.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč, podrážděné chování, nadýmání a dávení.