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Ukončeno
260 ml
Brčko, 12m+
5.0
z 5
14
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Magmag
10/03/2016
Polska
Ekspresowa i intuicyjna nauka picia
Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!
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Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
magkwi
09/07/2015
Polska
Świetny kubek godny polecenia:)
Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
PatrycjaGie
08/07/2015
Polska
Super
Kubek ze słomką to jest strzał w 10. Bardzo córce pod pasował i się z nim nie rozstaje :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką
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