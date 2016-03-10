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  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
  • Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách

Ukončeno

Philips AventHrnečky s brčkem

SCF760/00

5
| (14) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách
Hrneček s brčkem Philips Avent SCF760/00 představuje ideální řešení pití pro rostoucí batole. Má ochranu proti vytečení, batole jej může snadno samostatně používat díky jedinečnému otočnému víčku a lze jej snadno rozebrat a vyčistit.
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Ochrana proti vytečení, dítě jej může snadno používat samo

Šroubovací víčko udržuje brčko hygienické i na cestách

  • 260 ml

  • Brčko, 12m+

Měkké silikonové brčko s integrovaným ventilem proti vylití

Otočit a otevřít nebo zavřít víčko snadno zvládne i dítě

Otočné víčko udržuje brčko čisté

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

14

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

08/07/2015

Polska

Polska

Super

Kubek ze słomką to jest strzał w 10. Bardzo córce pod pasował i się z nim nie rozstaje :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF760/00 Kubki ze słomką

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 