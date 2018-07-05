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  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventHrneček s hubičkou

SCF753

3.9
| (42) Recenze
Pití bez rozlití
Hrneček na pití Philips Avent bez obsahu BPA je vybaven patentovaným ventilem, který zaručuje, že tekutina neunikne. Měkké protiskluzové rukojeti umožňují snadné uchopení malýma ručičkama a tvrdá hubička je odolná proti rozkousání. Pohodlný pro vaše dítě, výhodný pro vás.
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Snadný přechod od lahve k hrnečku

Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • 260 ml

  • od 12 měsíců

  • Tvrdá hubička

Neteče! Maminky potvrzují

Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.

Snadná změna na hrneček s volným průtokem

Stačí odstranit ventil a z hrnečku s hubičkou se stane hrneček s volným průtokem.

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

42

Recenze

05/07/2018

Česká republika

Česká republika

hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/07 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/07 Hrneček s hubičkou

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní produkt

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

SUPER VÝROBEK!

Hrneček s hubičkou Philips Avent jsme právě vyzkoušeli,a jsme moc spokojenni.Malému se líbí i obrázek,ale hlavně pítko je super.Nevidím na hrníčku žádné nedostatky.Uvažuji i o pořízení druhého hrníčku,protože mám prcky dva a přetahují se o jeden.nedostatky Všem maminkám doporučuji pořízení tohoto hrníčku s oušky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF753/06 Hrneček s hubičkou

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 