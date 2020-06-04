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  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití
  • Pití bez rozlití

Ukončeno

Philips AventHrneček s hubičkou

SCF751/07

4.1
| (72) Recenze
Pití bez rozlití
Nový hrneček na pití Philips Avent bez obsahu BPA je vybaven ventilem přihlášeným k patentování, který zaručuje, že se tekutina nerozlije. Měkká hubička a rukojeti umožňují vašemu batoleti snadné pití. Pohodlný pro vaše dítě, výhodný pro vás.
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Snadný přechod od lahve k hrnečku

Pití bez rozlití

  • Pití bez rozlití

  • 200 ml

  • od 6 měsíců

Neteče! Maminky potvrzují

Již žádný nepořádek! Nový ventil přihlášený k patentování zajišťuje, že voda vytéká pouze tehdy, když dítě pije z hubičky.

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička zmírňuje zaklánění hlavy

Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

72

Recenze

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 