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Ukončeno
SCF751/05
Pití bez rozlití
200 ml
od 6 měsíců
.
Zahnutá hubička je navržena tak, aby pomoha batolatům snadno začít s pitím bez toho, že by příliš nakláněla hlavičku.
Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
4.1
z 5
72
Recenze
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Ověřený kupující
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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