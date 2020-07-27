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Ukončeno
Pití bez rozlití
260 ml
od 12 měsíců
Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.
Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/04 Lonček z ustnikom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/04 Lonček z ustnikom
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Výhody
Jó áron jó minőség.
Nevýhody
Nincs ilyen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/02 Чашка з носиком
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF747/02 Чашка з носиком
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.