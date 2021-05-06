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Ukončeno
Pití bez rozlití
200 ml
od 6 měsíců
Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malýma ručičkama.
Tento hrneček Philips Avent je vyroben z materiálů bez obsahu BPA.
4.5
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Výhody
Kryt pro cestování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/03 Чашка з носиком
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/03 Чашка з носиком
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF746/03 Чашка з носиком
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.