Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
SCF683/07
První kroky dítěte při používání hrníčku
Sada pro učení pití z lahve Philips Avent SCF683/07 se vyznačuje designem šetrným pro měkké dětské dásně a měkkou hubičkou, která nerozlévá
260 ml
Dudlík pro proměnlivý průtok
Připevněte na dětskou lahev držadla pro snadné uchopení. Pomůžete dítěti naučit se pít samostatně.
Savičku nahraďte měkkou hubičkou proti rozlití navrženou tak, aby byla šetrná k dětským dásním
Změňte láhev na krmení jednoduchým nahrazením savičky měkkou hubičkou, která nerozlévá.
Recenze
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.