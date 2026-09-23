VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Alternativní fotografie produktu

Ukončeno

Philips AventSada pro učení pití z lahve

SCF683/07

První kroky dítěte při používání hrníčku

Sada pro učení pití z lahve Philips Avent SCF683/07 se vyznačuje designem šetrným pro měkké dětské dásně a měkkou hubičkou, která nerozlévá

Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Držadla pro snadné uchopení lahve

První kroky dítěte při používání hrníčku

  • 260 ml

  • Dudlík pro proměnlivý průtok

Snímatelná držadla pro snadné uchopení

Snímatelná držadla pro snadné uchopení

Připevněte na dětskou lahev držadla pro snadné uchopení. Pomůžete dítěti naučit se pít samostatně.

Měkká hubička proti rozlití

Měkká hubička proti rozlití

Savičku nahraďte měkkou hubičkou proti rozlití navrženou tak, aby byla šetrná k dětským dásním

Nahradit savičku měkkou hubičkou

Nahradit savičku měkkou hubičkou

Změňte láhev na krmení jednoduchým nahrazením savičky měkkou hubičkou, která nerozlévá.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 