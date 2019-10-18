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Ukončeno

Philips AventDětská láhev

SCF666/18

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Kvalitní krmení, kvalitní spánek

Podrážděné chování je zdaleka nejznámější projev dětí při pláči. Kojenecká lahev Philips Avent Advanced Classic značně snižuje riziko koliky*** a neklidné a podrážděné chování. Projevy neklidného a podrážděného chování se sníží zejména v noci.**

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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci**

Kvalitní krmení, kvalitní spánek

  • Lahev Classic

  • 330 ml

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**

Vzduch prochází do láhve, nikoliv do bříška vašeho dítěte

Vzduch prochází do láhve, nikoliv do bříška vašeho dítěte

Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/18 Cumisüveg

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/18 Cumisüveg

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)

  2. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).