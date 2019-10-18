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Ukončeno
Kvalitní krmení, kvalitní spánek
Podrážděné chování je zdaleka nejznámější projev dětí při pláči. Kojenecká lahev Philips Avent Advanced Classic značně snižuje riziko koliky*** a neklidné a podrážděné chování. Projevy neklidného a podrážděného chování se sníží zejména v noci.**
Lahev Classic
330 ml
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Szandi85
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/18 Cumisüveg
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/18 Cumisüveg
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).