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Ukončeno
Kvalitní krmení, kvalitní spánek
Podrážděné chování je zdaleka nejznámější projev dětí při pláči. Kojenecká lahev Philips Avent Advanced Classic značně snižuje riziko koliky*** a neklidné a podrážděné chování. Projevy neklidného a podrážděného chování se sníží zejména v noci.**
Lahev Classic
260 ml
Dudlík pro pomalý průtok
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Elena22
05/06/2019
România
Folosesc acest produs si este foarte bun .
Fetița mea nu are colici , nu mai trage aer . Recomand acest produs .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).