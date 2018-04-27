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Ukončeno
2 kusy
Pomalý průtok
1m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF652/27 Natural etetőcumi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF652/27 Natural etetőcumi
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011