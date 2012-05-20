Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
125ml
Vložky do lahve Tempo jsou předem sterilizované a mají širší tvar, takže usnadňují plnění lahve a krmení.
Vložky do lahví Tempo jsou pevné, mají široký tvar a jsou předem zformovány tak, aby usnadňovaly plnění lahve a krmení. Budete mít radost z praktické, předem sterilizované vložky do lahve pro každé krmení.
Vložky do lahví Tempo se v průběhu krmení dítěte smršťují, takže se dětského bříška dostane méně vzduchu.
4.6
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.