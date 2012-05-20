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  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení
  • Pro zdravé, aktivní krmení

Ukončeno

Philips Avent AirflexDětská láhev Classic

SCF640/17

4.6
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pro zdravé, aktivní krmení
Lahve na krmení Avent Airflex Philips používají jedinečný dudlík Avent Airflex, který podporuje zdravé a aktivní krmení a odpovídá přirozenému rytmu krmení dítěte. Dudlík Airflex dítěti usnadní přechod z kojení na krmení z lahve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Pro zdravé, aktivní krmení

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Dudlík s průtokem pro novorozence

  • 0m+

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve

Integrovaný ventil Airflex

Integrovaný ventil Airflex

Používáním lahví na krmení Avent Airflex s ventilem Airflex předcházíte polykání vzduchu během krmení stejně jako při kojení.

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinicky prokázáno, že snižuje koliku

Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené lahví Avent trpí kolikou méně často než děti krmené běžnou lahví. (www.philips.com/Avent).

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 