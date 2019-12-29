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Ukončeno
2 ks
Dudlík s variabilním průtokem
3m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.5
z 5
26
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Výhody
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Bublinka 1
23/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý výrobek
S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.
Výhody
Variabilní průtok. Tvar dudlíku.
Nevýhody
Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Avent123
09/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý výrobek
Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!
Výhody
Tvar
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF635/27 Antikolikový dudlík
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011