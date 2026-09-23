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Ukončeno
SCF615/10
Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
Univerzální skladovací systém Philips Avent šetří prostor a byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Umožňuje použít stejný pohárek na skladování mateřského mléka i dětské stravy. Je vhodný pro všechny odsávačky a dudlíky Philips Avent.
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
180 ml
Pro bezpečné skladování a přepravu
Uchovávejte cenné mateřské mléko nebo stravu pro dítě v úložných pohárcích Philips Avent. Stravu můžete uchovávat v ledničce nebo mrazničce.
Ideální pro cestování. Když jdete ven, můžete s sebou jednoduše vzít stravu pro dítě.
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