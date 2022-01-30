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Ukončeno
Usnadňuje pití
200 ml
od 6 měsíců
.
V hubičce je zabudovaný ventil, který urychluje a usnadňuje sestavení.
Nádobka dětského hrnečku je navržena tak, aby usnadňovala uchopení malými ručičkami.
4.6
z 5
185
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Jezevčík
30/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hrneček je skvělý
Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.
Výhody
Dobře se miminkům drží v ruce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Pashticka
07/05/2021
Česká republika
Perfektní pro začátky
Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku
Výhody
Tvar dudáku
Nevýhody
Nevím
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Sofča
05/05/2021
Česká republika
Šikovný společník
Hrnečky společnosti Philips jsou šikovnými společníky na cesty i na učení. Dobře se drží v malých ručičkách a zároveň se člověk nemusí bát, že se dítě polije. S touto značkou jsme byli velmi spokojeni jak s lavičkami pro nejmenší, tam teď i s hrnečky.
Výhody
Dobře se drží, tekutina nevytéká
Nevýhody
O žádných zatím nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.